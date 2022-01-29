Galatasaray haberleri! Luis Campos kimdir, kaç yaşında? Luis Campos görevi nedir, hangi takımlarda çalıştı?

Luis Campos kimdir? Sarı-kırmızılı kulübün genel kurul üyelerinin sorularını yanıtlayan Elmas, Luis Campos'la anlaştıklarını duyurdu. Campos, altyapıda mutsuz Kylian Mbappe'yi Monaco'da A takıma çıkararak Paris Saint Germain'e 145 milyon euroya satmasıyla ün kazanmıştı. Peki, Luis Campos kimdir, kaç yaşında? Luis Campos görevi nedir, hangi takımlarda çalıştı? İşte Luis Campos'u hayat hikayesi...

BURAK ELMAS'TAN LUIS CAMPOS AÇIKLAMASI

Bir süre önce Türkiye'ye gelen ve Galatasaray'la görüşen ünlü futbol insanı Luis Campos'la ilgili yöneltilen soruyu yanıtlayan Elmas, "Luis Campos ile uzun görüşmeler sonucu prensipte anlaştık. İmzalardan sonra danışmanım olarak görev yapacak" ifadelerini kullandı.