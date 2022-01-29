Galatasaray haberleri! Luis Campos kimdir, kaç yaşında? Luis Campos görevi nedir, hangi takımlarda çalıştı?
Kaleci ve forvet transferi yapacaklarını duyuran Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Luis Campos'la anlaştıklarını açıkladı. Bu gelişmelerinn ardından Luis Campos'un hayat hikayesi ve hangi takımlarda çalıştığı konusunda araştırmalar hız kazandı. Peki, Luis Campos kimdir, kaç yaşında? Luis Campos görevi nedir, hangi takımlarda çalıştı? İşte Luis Campos ile ilgili merak edilenler...
Luis Campos kimdir? Sarı-kırmızılı kulübün genel kurul üyelerinin sorularını yanıtlayan Elmas, Luis Campos'la anlaştıklarını duyurdu. Campos, altyapıda mutsuz Kylian Mbappe'yi Monaco'da A takıma çıkararak Paris Saint Germain'e 145 milyon euroya satmasıyla ün kazanmıştı. Peki, Luis Campos kimdir, kaç yaşında? Luis Campos görevi nedir, hangi takımlarda çalıştı? İşte Luis Campos'u hayat hikayesi...
BURAK ELMAS'TAN LUIS CAMPOS AÇIKLAMASI
Bir süre önce Türkiye'ye gelen ve Galatasaray'la görüşen ünlü futbol insanı Luis Campos'la ilgili yöneltilen soruyu yanıtlayan Elmas, "Luis Campos ile uzun görüşmeler sonucu prensipte anlaştık. İmzalardan sonra danışmanım olarak görev yapacak" ifadelerini kullandı.
Campos, teknik direktör olarak başladığı futbol kariyerinde Leiria, Esposende, Desportivo Aves, Leça, Penafiel, Gil Vicente, Vitoria Setubal, Varzim ve Beira-Mar gibi takımları çalıştırdı.
2012'de Real Madrid'in scout ekibine dahil olan Luis Campos, 2013'te Monaco'da spor koordinatörü olarak göreve başladı.
MAAŞI BELLİ OLDU!
Sarı-kırmızılı takımın yeni danışmanı Luis Campos'un maaşı da belli oldu. Yapılan anlaşmaya göre Campos aylık 100 bin euro maaş alacak.
MBAPPE İLE ÜN KAZANMIŞTI
Transfer sihirbazı olarak bilinen Portekizli futbol adamı, altyapıda mutsuz Kylian Mbappe'yi Monaco'da A takıma çıkararak Paris Saint Germain'e 145 milyon euroya satmasıyla ün kazanmıştı.
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