Fransız kulübü Reims’in Başkanı Fenerbahçe ile Konan konusunda anlaştıklarını duyurdu!

Reims, Konan'a 4 milyon Euro bonservis bedeli öderken yerel basına göre Fenerbahçe bu transfer için Fransız ekibine 1,5 ya da 2 milyon Euro gibi bir meblağ ödeyecek.

Sol bekte oynayan Fildişi Sahilli oyuncu bu sezon çıktığı 17 maçta 1 gol atarken 2 golün de hazırlayıcısı oldu.