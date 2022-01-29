29 Ocak 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Fransız kulübü Reims'in Başkanı Fenerbahçe ile Konan konusunda anlaştıklarını duyurdu!

Fransız kulübü Reims'in Başkanı Fenerbahçe ile Konan konusunda anlaştıklarını duyurdu!

SPOR
Giriş Tarihi: 29.01.2022
ABONE OL
Fransız kulübü Reims’in Başkanı Fenerbahçe ile Konan konusunda anlaştıklarını duyurdu!

Son dakika spor haberleri... Fransa Ligue 1 ekiplerinden Reims'in Başkanı Jean-Pierre Caillot, Ghislain Konan transferinde Fenerbahçe ile anlaştıklarını duyurdu. Yerel basının haberine göre Reims 1,5 - 2 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli elde edecek.

Fildişi Sahilli oyuncuyla sözleşme uzatmak istediklerini belirten Caillot, 26 yaşındaki sol beke gelen teklifi kabul ettiklerini belirtti. Lunion'da yer alan habere göre Başkan Caillot, "Fenerbahçe'nin teklifini gayet iyi bulduk. Elbette Konan'ın da teklifi kabul etmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Reims, Konan'a 4 milyon Euro bonservis bedeli öderken yerel basına göre Fenerbahçe bu transfer için Fransız ekibine 1,5 ya da 2 milyon Euro gibi bir meblağ ödeyecek.

Sol bekte oynayan Fildişi Sahilli oyuncu bu sezon çıktığı 17 maçta 1 gol atarken 2 golün de hazırlayıcısı oldu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA