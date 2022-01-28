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Bafetimbi Gomis'ten Galatasaray hamlesi! Come to Galatasaray çağrısına yanıt

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Giriş Tarihi: 29.01.2022 Güncelleme Tarihi: 29.01.2022
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Bafetimbi Gomis’ten Galatasaray hamlesi! Come to Galatasaray çağrısına yanıt

Forvet arayışlarını sürdüren Galatasaray'da taraftarın unutamadığı Bafetimbi Gomis'ten sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım geldi. Gomis "Come to Galatasaray" mesajına "İnşallah" yanıtını verdi.

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