Galatasaray’a Diawara transferinden kötü haber! Resmen açıklandı

Roma Genel Menajeri Tiago Pinto ile yaptıkları görüşmenin ayrıntılarını anlatan menajer Piraino, "Diawara'nın geleceğine kısa süre içinde karar vereceğiz. Pinto ile yaptığımız toplantıda takımdan ayrılmasına karar verildi. İtalya ve Fransa'dan teklifler alıyoruz. Ama Amadou'nun hayali Valencia için oynamak. İspanyol kulübüne gitmekten mutluluk duyacak" ifadesini kullandı.

La Gazetta Dello Sport bugün Daniele Piraino ve Tiago Pinto arasında yeni bir görüşme yapılacağını ve bu görüşmeye büyük ihtimalle Diawara'nın da katılacağını belirtti.