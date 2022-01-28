Galatasaray - Tuzlaspor maçının yayınlanmasına Domanec Torrent engeli! Neden yayınlanmasını istemedi?
Süper Lig'e verilen aranın ardından lige iyi bir başlangıç yapmak isteyen Galatasaray bugün oynadığı hazırlık maçında Tuzlaspor'dan tam 6 gol yedi. Karşılaşma 6-2 sona ererken, maçın herhangi bir kanaldan yayınlanmaması dikkat çekti. İşte nedeni...
Süper Lig'de oynadığı son 4 karşılaşmasından da mağlubiyetle ayrılan Galatasaray'da işler pek iyi gitmiyor.
Alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Fatih Terim ile yollar ayrılırken, Domenec Torrent takımın başına getirilmiş ancak İspanyol çalıştırıcı takımın başına geldiği günden bu yana galibiyet alamamıştı.
Lige verilen arayı hazırlık maçı ile değerlendirmek isteyen Sarı-Kırmızılılar Tuzlaspor ile Nef Stadyumu'nda karşı karşıya gelirken, mücadele 6-2'lik Tuzlaspor üstünlüğü ile sona erdi.
Karşılaşmanın herhangi bir yayıncısının olmaması dikkat çekerken, bu durumun İspanyol teknik adam Domenec Torrent'in özel talebi olduğu, Torrent'in karşılaşmada yaptığı taktik çalışması nedeniyle mücadelenin yayınlanmamasını talep ettiği öğrenildi.
Alınan bu skor sonrası Galatasaray, Domenec Torrent yönetiminde oynadığı 4 maçta 15 gol yerken, bu tablo taraftarların tepkisine neden oldu.
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