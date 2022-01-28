Galatasaray - Tuzlaspor maçının yayınlanmasına Domanec Torrent engeli! Neden yayınlanmasını istemedi?

Lige verilen arayı hazırlık maçı ile değerlendirmek isteyen Sarı-Kırmızılılar Tuzlaspor ile Nef Stadyumu'nda karşı karşıya gelirken, mücadele 6-2'lik Tuzlaspor üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmanın herhangi bir yayıncısının olmaması dikkat çekerken, bu durumun İspanyol teknik adam Domenec Torrent'in özel talebi olduğu, Torrent'in karşılaşmada yaptığı taktik çalışması nedeniyle mücadelenin yayınlanmamasını talep ettiği öğrenildi.

Alınan bu skor sonrası Galatasaray, Domenec Torrent yönetiminde oynadığı 4 maçta 15 gol yerken, bu tablo taraftarların tepkisine neden oldu.