İşte Galatasaray'ın yeni kalecisi! Burak Elmas basın toplantısında görüştüklerini açıkladı
Galatasaray Başkanı Burak Elmas transfer gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Elmas, Luis Campos ile anlaştıklarını duyururken Muslera'nın yerine görüştükleri kalecinin de adını duyurdu. Elmas ayrıca Diagne ile yolların ayrılabileceğini vurguladı. İşte detaylar...
Galatasarya Başkanı Burak Elmas'tan gündeme dair flaş açıklamalar geldi. Burak Elmas, Zoom'da genel kurul üyelerinin sorularını yanıtlarken Luis Campos ve kaleci transferi konusuna açıklık getirdi.
Düzenlenen toplantıda genel kurul üyelerinin sorularını sorularını yanıtlayan Elmas, birçok konuda bilgilendirmede bulundu.
CAMPOS İLE ANLAŞMA SAĞLANDI
Portekizli Campos ile danışmanlık konusunda anlaşmaya vardıklarını belirten Elmas, "Luis Campos ile uzun görüşmeler sonucu prensipte anlaştık imzadan sonra başkan danışmanı olarak göreve başlayacak." dedi.
"MUSLERA VE DIAGNE'NİN YERİNE OYUNCU ALACAĞIZ"
Sakatlığı nedeniyle uzun süredir formasından uzak kalan Uruguaylı file bekçisinin yerine kaleci alacaklarını kaydeden Elmas, "
Muslera bizim kaptanımız. Göndermek gibi bir niyetimiz yok. Muslera sakatken yerini doldurabilecek bir kaleci alacağız. Roman Bürki için oyuncu tarafı ile anlaştık. Kulübü ile görüştüğümüz detaylar var. Gedson konusunu gördükten sonra imzalar atılmadan hiç bir transfer için %100 bitti demem" dedi.
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