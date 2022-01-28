İşte Galatasaray’ın yeni kalecisi! Burak Elmas basın toplantısında görüştüklerini açıkladı

"MUSLERA VE DIAGNE'NİN YERİNE OYUNCU ALACAĞIZ"

Sakatlığı nedeniyle uzun süredir formasından uzak kalan Uruguaylı file bekçisinin yerine kaleci alacaklarını kaydeden Elmas, "

Muslera bizim kaptanımız. Göndermek gibi bir niyetimiz yok. Muslera sakatken yerini doldurabilecek bir kaleci alacağız. Roman Bürki için oyuncu tarafı ile anlaştık. Kulübü ile görüştüğümüz detaylar var. Gedson konusunu gördükten sonra imzalar atılmadan hiç bir transfer için %100 bitti demem" dedi.