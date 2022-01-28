28 Ocak 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Galatasaray Tuzlaspor'a 6-2 mağlup oldu!

Galatasaray Tuzlaspor'a 6-2 mağlup oldu!

SPOR
Giriş Tarihi: 28.01.2022 Güncelleme Tarihi: 28.01.2022
ABONE OL
Galatasaray Tuzlaspor’a 6-2 mağlup oldu!

Süper Lig'de kötü günler geçiren Galatasaray'da TFF 1. Lig takımlarından Tuzlaspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar rakibine farklı mağlup olurken, taraftarlar sosyal medyadan tepki gösterdi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA