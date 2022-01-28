Dünyanın en zengin kulübü Galatasaray'ın yıldızına talip oldu! 15 milyon euro...
Son dakika haberine göre: Tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşayan Galatasaray, devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Dünyanın en zengin kulübü olan İngiliz takımı Newcastle United'ın sarı kırmızılıların yıldızına talip olduğu iddia edildi.
Süper Lig'e verilen milli arada transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, kadrosunu güçlendirerek yeniden ayağa kalkmanın hesaplarını yapıyor. Aslan alınacak isimlere odaklanmışken bie yandan da bazı yıldızlarına teklifler geliyor. İşte detaylar...
Ligde yaşanan büyük hayal kırıklığının ardından Fatih Terim ile yollarını ayıran sarı-kırmızılı kulüp, takımını İspanyol hoca Domenec Torrent'e emanet etti.
Torrent ile çıkışa geçmek isteyen Aslan'ın planları suya düştü. 59 yaşındaki hoca çıktığı ilk 3 maçta puan alamadı.
Galatasaray, Torrent yönetiminde; Hatayspor, Kasımpaşa ve Trabzonspor'a kaybetti. Cimbom'da gözler transfere çevrildi.
Kaleci, orta saha ve golcü almayı planlayan sarı-kırmızılı takımda yıldız isimlere teklifler de geliyor.
Marcao, Berkan Kutlu, Nelsson, Kerem Aktürkoğlu, Avrupa'nın devleri tarafından yakından takip ediliyor.
Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao için Avrupa kulüpleri nabız yoklamaya devam ediyor.
25 yaşındaki futbolcuyu geçen sezon da isteyen Newcastle United, sarı-kırmızılı kulüple bir kez daha iletişime geçti.
İtalyan basınından Tuttomercato'nun haberine göre G.Saray, Suudi Arabistanlılara satılmasının ardından dünyanın en zengin kulübü unvanını alan Newcastle'dan 15 milyon Euro talep etti.
Savunma için kadroya Sevilla'dan Diego Carlos'u katmak isteyen İngiliz ekibinin, bu transferde işinin zorlaşması üzerine rotayı Marcao'ya çevirdiği de aktarıldı.
TORRENT EV BAKIYOR!
Galatasaray'ın başında 3 lig maçını da kaybedince Domenec Torrent'in geleceği tartışılmaya başlandı ancak İspanyol çalıştırıcı, Alanya karşılaşmasıyla takımın çıkışa geçeceğine inanıyor.
1 saati aşmayan antrenmanları minimum 90 dakikaya çıkaran Torrent tüm mesaisini Galatasaray'a ayırıyor. Öyle ki trafikte bile zaman kaybetmek istemediği için Florya'ya yakın ev bakıyor.
Yönetime, gerekirse evden tesislere trafiğe girmeden bisikletle gidip gelebileceğini söyledi.
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