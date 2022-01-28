A Milli Takım maçı bu hafta var mı? 2022 Portekiz Türkiye maçı ne zaman ve nerede oynanacak?
Tek maç üzerinden oynanacak play-off karşılaşmaları için geri sayım başladı. FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde grubu ikinci bitirerek play-off maçına çıkacak ay-yıldızlılar, play-off final maçına çıkabilmek için Portekiz karşısında mücadele edecek. Milli maç heyecanını yaşayan futbolseverler, karşılaşmanın hangi tarihte oynanacağını araştırıyor. Peki, A Milli Takım maçı bu hafta var mı? 2022 Portekiz Türkiye maçı ne zaman ve nerede oynanacak? İşte cevaplar...
Portekiz Türkiye maçı ne zaman oynanacak? 2022 FIFA Dünya Kupası'nda yer alacak takımlar belirleniyor. Türkiye A Milli Futbol Takımı, play-off biletini alarak Portekiz'le eşleşti. Tek maç usulüe göre oynanacak play-off turunda, iyi bir sonuç almamız durumunda İtalya-Kuzey Makedonya karşılaşmasının galibiyle mücadele edeceğiz. Peki, A Milli Takım maçı bu hafta var mı? 2022 Portekiz Türkiye maçı ne zaman ve nerede oynanacak? İşte haberin detayları...
PORTEKİZ - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?
Portekiz - Türkiye maçı 24 Mart Perşembe günü TSİ 22.45'te başlayacak. Porto'da Dragao Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TRT 1 kanalından canlı yayınlanacak.
PLAY-OFF FİNAL MAÇI NE ZAMAN?
Milliler, Portekiz'i elemesi halinde 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılabilmek için İtalya-Kuzey Makedonya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Play-off final maçı 29 Mart 2022'de yapılacak.
Öte yandan, A Milli Takım Portekiz müsabakasının ardından turnuvaya veda etmesi halinde, İtalya-Kuzey Makedonya eşleşmesinin mağlubu ile Mart 2022'deki milli maç takvimi içerisinde Türkiye'de özel bir maç yapacak. Bu karşılaşma ile ilgili detaylar daha sonra duyurulacak.
22. DÜNYA KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Katar'ın ev sahipliği yapacağı 22. Dünya Kupası, 21 Kasım-18 Aralık 2022 tarihlerinde düzenlenecek
HAMİT ALTINTOP'TAN GÜNDEME İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Spor Toto Süper Lig'de futbolun teknik, taktik ve tempo olarak çok düşük seviyede olduğunu söyledi.
Hamit Altıntop, gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Bu sezon Süper Lig'de oynanan futbolun kalitesiyle ilgili Altıntop, "Çok düşük. Bunu üzülerek söylüyorum. Teknik, taktik ve tempo olarak çok düşük. Hiçbir şekilde dinamik oyun yok. Planlanmış ve her seferinde aynı şemayı gördüğümüz bir oyun yok. Bunları hiçbir şekilde göremiyoruz." ifadelerini kullandı.
Türk kültürüne ve değerlerine göre yeni bir futbol sistemi oluşturmayı hedeflediklerini belirten Altıntop, "Daha çok saldırmayı, mücadeleye girmeyi ve her konuda kafasını topa sokan bir yapımız var. Ancak takımlar analiz, teknik ve taktik konuda o kadar geliştiler ki bu tarz çok kolay oyun dışı kalabiliyor. Çok kolay goller yiyorsunuz. Vücut diliniz düşüyor. Fiziksel, teknik ve taktikte cevap veremiyorsanız kötü bir görüntü ortaya çıkıyor. Hocamız Alman. İspanyollardan, İtalyanlardan, İngilizlerden ve Fransızlardan da faydalanmak istiyoruz. İnşallah Türk ekolünü kuracağız. Kendi formülümüzü oturtmak için bilgi topluyoruz. Uluslararası, esnek, çözüm üreten ve dünya futbolunu dillendiren bir ekol olmak istiyoruz. O yetenek, azim ve tutkumuz var. Hoca eğitiminde müfredat değişikliğiyle bir yola çıktık. Kurslarımızda bunları rayına soktuk. Eksiklerimiz vardır. Zamana ihtiyacımız var. Eğitim oturduğunda 3-4 yıl sonra bunların meyvelerini göreceğiz." şeklinde görüş belirtti.
"GENÇ HOCALARIMIZIN FARK YARATTIĞINA İNANIYORUM"
Hamit Altıntop, deneyimli teknik direktörler Fatih Terim, Mustafa Denizli ve Şenol Güneş'in uzun zaman sonra aynı anda takım çalıştırmadığının hatırlatılması üzerine şu görüşleri aktardı:
"Değişim kesin yaşanıyor. Şenol Güneş, Mustafa Denizli ve Fatih Terim'e teşekkür etmek istiyorum. Onları tebrik ederim. Emekli olduklarını söylemek istemiyorum ama değişim ve motivasyon her zaman şarttır. Genç hocalarımızın fark yarattığına da inanıyorum. İstişareye değer vermeleri çok kıymetli. En önemlisi artık bilgi topluyorlar. Telefonlar durmuyor, kendilerini geliştirmek istiyorlar. Bu da Türk futboluna yarın yansıyacak. Bunlara inanıyorum. Son aylarda her takımda ortalama 2-3 genç kardeşimiz var. Onlara sahip çıkmamız lazım."
"FERDİ BİZE DEĞER KATACAKTIR"
Tercihini Türkiye'den yana kullanan Ferdi Kadıoğlu'nun A Milli Takım'a faydalı olacağına inandığını söyleyen Altıntop, "Herkesi takip ediyoruz. Ferdi'nin avantajı 4 yıldır Türkiye'de olması. Türkiye'yi biliyor. Türkçesi'ni de geliştirmesi gerektiğini söyledik. Saha dışı sorumlulukları var A Milli Takım oyuncusunun. Bu sorumlulukları yansıtması gerektiğine inanıyoruz. 85 milyon insanımız bu takımı destekliyor. Tabii ki beklenti de oluşuyor. Ferdi bize değer katacaktır. Diğerleri gibi her hafta performansını göstermek, başarılı olmak ve gelişime açık olmak zorunda." diye konuştu.
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Portekiz ile oynanacak maçta Ferdi'nin aday kadroda yer alıp almayacağıyla ilgili Hamit Altıntop, "Onu hoca bilir. Ben bir şey söyleyemem. Hocanın kendisiyle görüşmesi ve kendisinin de kabul etmesi onu işaret ediyor. Son tercih hocanındır." değerlendirmesinde bulundu.
"ADAY KADRO TARTIŞMASI HER ZAMAN OLACAKTIR"
Hamit Altıntop, "Kuntz'un A Milli Takım'ın başına gelmesi aday kadro tartışmalarını azalttı mı?" şeklinde soruyu ise şu şekilde yanıtladı:
"Aday kadro tartışması her zaman olacaktır. Camialar ve taraftarlar var. Herkesin favori oyuncusu vardır. Bizim için önemli olan unsur, uyumlu bir 11'in sahada bulunması ve inanması. Son kamplarda yenilikler oldu. Gençler geldi ve heyecan kattı. Onların gelişmesinde inanılmaz faydalı olacaktır ama bunun dozu çok önemli. Onlara en iyi ortamı sunmak zorundayız. Her zaman herkes aynı fikirde olmayacaktır. Kişisel bir şey söz konusu olamaz."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- PYBS burslar ne zaman yatacak? 2022 Şubat İOKBS bursu ne zaman yatacak? Tarih belli oldu mu?
- Yalnız Kurt dizisi uyarlama mı, gerçek mi? Yalnız Kurt dizisi nerede çekildi?
- Yalnız Kurt Esra kimdir? Yalnız Kurt Esra Damla Colbay kimdir, kaç yaşında?
- Galatasaray Tuzlaspor maç özeti! GS 2-6 Tuzla maç özeti golleri önemli anları!
- Tarih bunları da gördü! Havuza asit döküp işkence yaptılar! Dehşete düşüren fotoğraf...
- A Milli Takım maçı bu hafta var mı? 2022 Portekiz Türkiye maçı ne zaman ve nerede oynanacak?
- Kırmızı Oda 'Delikanlı Sadi' ile geri dönüyor! Kırmızı Oda ne zaman başlayacak? Kırmızı Oda 58. yeni bölüm tarihi!
- Yalnız Kurt Altay kimdir? Yalnız Kurt Altay Hasan Denizyaran kimdir, kaç yaşında?
- Tarih açıklandı mı? EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanır? 2022 EKPSS kura çekimi ne zaman yapılacak?
- Yalnız Kurt Kumandan kimdir? Yalnız Kurt Kumandan Cihan Ünal kim?
- Bedelli askerlik ücreti 2022 ne kadar? 2022 Ocak-Haziran döneminde bedelli askerliğe başvuranlar ne kadar ödeyecek?
- MTV 1. taksit ödemesi ne zaman bitecek? 2022 MTV taksit ödeme son tarih ne zaman?