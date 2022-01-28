Galatasaray Tuzlaspor maç özeti! GS 2-6 Tuzla maç özeti golleri önemli anları!

Galatasaray Tuzla maç özeti golleri önemli anları! GS Tuzlaspor özet anları gündemde araştırılan konulardan birisi oldu. Hazırlık maçında Tuzlaspor ile karşılaşan Galatasaray, sürpriz bir skorla 6-2 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Galatasaray Tuzlaspor maç özeti sorgulanmaya başlandı.