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Galatasaray Tuzlaspor maç özeti! GS 2-6 Tuzla maç özeti golleri önemli anları!

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.01.2022
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Galatasaray Tuzlaspor maç özeti! GS 2-6 Tuzla maç özeti golleri önemli anları!

GS Tuzla maç özeti golleri önemli anları! Galatasaray Tuzlaspor özeti arama motorlarında sorgulanan konulardan birisi oldu. Lig arasında hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, hazırlık maçında sürpriz bir sonuçla Tuzlaspor'a 6-2 mağlup oldu. Sürpriz skorla biten maçı izlemek isteyenler Galatasaray Tuzlaspor maç özetini araştırıyor.

Galatasaray Tuzla maç özeti golleri önemli anları! GS Tuzlaspor özet anları gündemde araştırılan konulardan birisi oldu. Hazırlık maçında Tuzlaspor ile karşılaşan Galatasaray, sürpriz bir skorla 6-2 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Galatasaray Tuzlaspor maç özeti sorgulanmaya başlandı.

GALATASARAY TUZLASPOR MAÇ ÖZETİ!

Galatasaray hazırlık maçında karşılaştığı Spor Toto 1. Lig ekibi Tuzlaspor'a 6-2 mağlup oldu.

Galatasaray verilen milli arada Nef Stadyumu'nda 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor ile karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılılar karşılaşmaya Berk Balaban, Omar Elabdellaoui, Aytaç Kara, Marcao, Patrick van Aanholt, Taylan Antalyalı, Bartuğ Elmaz, Kerem Aktürkoğlu, Oğulcan Çağlayan, Barış Alper Yılmaz ve Halil Dervişoğlu 11'i ile başladı. İlk yarıyı Tuzlaspor 2-1 önde tamamladı. İkinci yarıda hücumda daha etkili olan Tuzlaspor, Galatasaray'ı 6-2 mağlup etti.

Sarı-kırmızılıların gollerini Kutay Kurt (k.k.) ve Ömer Bayram kaydetti. Tuzla'da ise Ezeh hat-trick yaparken diğer golleri Kutay Kurt, Sedat Şahintürk ve Bardhi attı.

Galatasaray'ın Norveçli futbolcu Omar Elabdellaoui, yaşadığı talihsiz kazadan yaklaşık 13 ay sonra Tuzlaspor maçıyla sahalara döndü ve 11'de mücadeleye başladı.

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