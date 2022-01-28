28 Ocak 2022, Cuma
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Başakşehir Salih Uçan'ı transfer ettiğini açıkladı

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Giriş Tarihi: 28.01.2022
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Başakşehir Salih Uçan’ı transfer ettiğini açıkladı

Son dakika haberine göre: Süper Lig takımlarından Medipol Başakşehir, Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Salih Uçan'ı transfer ettiğini açıkladı.

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