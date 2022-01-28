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Galatasaray Tuzlaspor hangi kanalda, saat kaçta? GS Tuzlaspor canlı izleme yolları nelerdir?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.01.2022
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Galatasaray Tuzlaspor hangi kanalda, saat kaçta? GS Tuzlaspor canlı izleme yolları nelerdir?

Galatasaray Tuzlaspor hangi kanalda, saat kaçta? GS Tuzlaspor canlı izleme yolları futbol severler tarafından sorgulanıyor. Lige verilen arada hazırlıklarını sürdürmek isteyen Galatasaray'ın rakibi Tuzlaspor olacak. Sarı kırmızılı ekibin mücadelesini izlemek isteyenler Galatasaray Tuzlaspor hangi kanalda saat kaçta sorusuna cevap arıyor.

Galatasaray Tuzlaspor hangi kanalda, saat kaçta? GS Tuzlaspor canlı izleme yolları sarı kırmızı taraftarların merak ettiği konulardan birisi oluyor. Ligde istediği sonuçları elde edemeyen Galatasaray hazırlık maçında Tuzlaspor ile karşılaşacak. İşte karşılaşmanın canlı yayın bilgileri!

GALATASARAY TUZLASPOR HANGİ KANALDA?

28 Ocak günü saat 13:00'te başlayacak karşılaşma GS TV ve Galatasaray Youtube hesaplarından canlı izlenebilecek.

GALATASARAY MUHTEMEL 11

F.Öztürk, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Kerem, Taylan, Berkan, Cicaldau, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu

TEMPO ARTIYOR

Haftanın ilk gününde yoğun kar yağışı nedeniyle antrenman yapamayan Sarı-Kırmızılılar, aradaki açığı kapatmak için günde çift idman sistemine döndü. Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki zorlu şartlardan dolayı da antrenmanlar Nef Stadı'na alındı.

Gerçekleşen idmanda teknik direktör Torrent'in neredeyse maç temposuna yakın bir çalışma yaptırması dikkat çekti. Bu antrenmanda, Yedlin'in yerine kadroya dahil edilmesi beklenen Omar Elabdellaoui de yer aldı. Böylece ligdeki Alanyaspor karşılaşmasına yönelik hazırlıklara devam eden Galatasaray'da temponun her geçen gün daha da artacağı öğrenildi.

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