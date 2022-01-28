Galatasaray Tuzlaspor hangi kanalda, saat kaçta? GS Tuzlaspor canlı izleme yolları nelerdir?

GALATASARAY MUHTEMEL 11

F.Öztürk, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Kerem, Taylan, Berkan, Cicaldau, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu

TEMPO ARTIYOR

Haftanın ilk gününde yoğun kar yağışı nedeniyle antrenman yapamayan Sarı-Kırmızılılar, aradaki açığı kapatmak için günde çift idman sistemine döndü. Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki zorlu şartlardan dolayı da antrenmanlar Nef Stadı'na alındı.

Gerçekleşen idmanda teknik direktör Torrent'in neredeyse maç temposuna yakın bir çalışma yaptırması dikkat çekti. Bu antrenmanda, Yedlin'in yerine kadroya dahil edilmesi beklenen Omar Elabdellaoui de yer aldı. Böylece ligdeki Alanyaspor karşılaşmasına yönelik hazırlıklara devam eden Galatasaray'da temponun her geçen gün daha da artacağı öğrenildi.