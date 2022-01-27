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Son dakika: PFDK'dan Galatasaray ve Başakşehir'e ceza

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Giriş Tarihi: 27.01.2022 Güncelleme Tarihi: 27.01.2022
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Son dakika: PFDK’dan Galatasaray ve Başakşehir’e ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Spor Toto Süper Lig kulüplerinden Galatasaray ile Medipol Başakşehir'e para cezası verdi.

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