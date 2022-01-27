Anadolu Efes deplasmanda Zenit'e mağlup oldu
Son dakika spor haberleri... Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague'in 23. haftasında deplasmanda Zenit St. Petersburg'a 76-67 mağlup oldu.
Maçın başında her iki ekip de hücumda zorlandı ve 5. dakika 6-6 beraberlikle geçildi. Zenit, Jordan'ın basketiyle 6. dakikada 10-6 ile skoru lehine çevirdi. Çeyreğin son dakikasında Simon ile 15-14 üstünlük yakalayan Anadolu Efes, ilk çeyreği 18-17 önde geçti.
Karşılaşmanın ikinci periyodunda da çekişme yaşandı. Zenit, Jordan'ın basketiyle 16. dakikada 27-26 öne geçerken, soyunma odasına da 37-36 üstün gitti.
Mücadelenin 3. periyodunda hücumda zorlanan ve sadece 6 sayı üretebilen Anadolu Efes, çeyrek sonunda 10 sayı geriye düştü: 52-42.
Son periyotta rakibinin farkı 17 sayıya (65-48) çıkarmasına engel olamayan Anadolu Efes, sahadan 76-67 mağlup ayrıldı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle iki maçı ertelenen Anadolu Efes, organizasyonda çıktığı 20 karşılaşmada 11. kez mağlup oldu.
Zenit'e ikinci kez mağlup oldu
Zenit müsabakasıyla THY Avrupa Ligi'nde 500. maçına çıkan Anadolu Efes rakibine mağlup edemedi. İstanbulda oynanan ilk maçta yine Zenit 90-79 kazanmıştı. Efes 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı Avrupa Ligi'nde oynadığı 499 karşılaşmada 268 galibiyet elde etti, 231 kez rakiplerine mağlup oldu.
Zenit 76 - 67 Anadolu Efes
Salon: Sibur Arena
Hakemler: Juan Carlos Garcia xx, Milivoje Jovcic xx, Joseph Bissang xx
Zenit Saint Petersburg: Tyson Carter x, Jordan Loyd xx 8, Deni Zakharov x, Sergey Karasev xx 6, Dmitry Kulagin xx 9, Billy Baron xx 13, Anton Pushkov x, Mindaugas Kuzminskas x, Andrey Zubkov x 4, Alex Poythress xxx 21, Mateusz Ponitka x, Jordan Mickey xxx 15
Başantrenör: Xavi Pascual
Anadolu Efes: Rodrigue Beaubois xx 7, Chris Singleton x 4, Elijah Bryant x, Erten Gazi x, Adrien Moerman xx 11, Buğrahan Tuncer x, Tibor Pleiss x 2, Vasilije Micic xxx 22, Bryant Dunston x 4, Krunoslav Simon xxx 17
Başantrenör: Ergin Ataman
1.Periyot: 17-18 (Anadolu Efes lehine)
Devre: 37-36 (Zenit lehine)
3.Periyot: 52-42 (Zenit lehine)
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