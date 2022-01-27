Anadolu Efes deplasmanda Zenit’e mağlup oldu

Karşılaşmanın ikinci periyodunda da çekişme yaşandı. Zenit, Jordan'ın basketiyle 16. dakikada 27-26 öne geçerken, soyunma odasına da 37-36 üstün gitti.

Mücadelenin 3. periyodunda hücumda zorlanan ve sadece 6 sayı üretebilen Anadolu Efes, çeyrek sonunda 10 sayı geriye düştü: 52-42.

Son periyotta rakibinin farkı 17 sayıya (65-48) çıkarmasına engel olamayan Anadolu Efes, sahadan 76-67 mağlup ayrıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle iki maçı ertelenen Anadolu Efes, organizasyonda çıktığı 20 karşılaşmada 11. kez mağlup oldu.

Zenit'e ikinci kez mağlup oldu

Zenit müsabakasıyla THY Avrupa Ligi'nde 500. maçına çıkan Anadolu Efes rakibine mağlup edemedi. İstanbulda oynanan ilk maçta yine Zenit 90-79 kazanmıştı. Efes 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı Avrupa Ligi'nde oynadığı 499 karşılaşmada 268 galibiyet elde etti, 231 kez rakiplerine mağlup oldu.