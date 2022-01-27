Hull City’nin teknik direktörü belli oldu! Şota Arveladze resmen açıklandı

Süper Lig 'de sırasıyla Kayserispor, Kasımpaşa ve futbolculuk yıllarında gol kralı olduğu Trabzonspor 'u çalıştıran ve son olarak Özbek ekibi Pakhtakor'da görev yapan 48 yaşındaki teknik adam bugün sabahki idmanda da takımın başında yer almıştı.

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