Diawara ve Mangala transferinde başarısız olan Galatasaray gözünü Elneny'e çevirdi
Son dakika spor haberleri... Galatasaray, Domenec Torrent ile birlikte mevcut kadroyu güçlendirmek için çeşitli transferleri gündemine aldı. Fakat gündemdeki isimlerden Diawara ve Mangala’dan eli boş dönünce yeni hedef olarak Mısırlı yıldız Mohamed Elneny’yi belirledi. Yıldız isim için maaş pazarlığı sürüyor. İşte detaylar...
Orta saha mevkisi için bir süredir görüştüğü Amadou Diawara'yı ikna edemeyen, Orel Mangala'da maddi engellere takılan Galatasaray yönetimi, son olarak gündeme gelen Victor Wanyama'yı ise teknik direktör Torrent'in istememesi üzerine eski gözdesi Mohamed Elneny'yi kadrosuna katmak için gaza bastı.
Galatasaray'da 6 numara için rota yeniden Mohamed Elneny'ye döndü…
Yönetimin orta saha mevkisi için pazarlık yaptığı isimlerden Orel Mangala'da yüksek maliyet engeline takıldığı, Roma'lı Amadou Diawara'nın ise şu anda Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmadığı öğrenildi.
Sezon sonuna kadar kiralanmak isteyen Victor Wanyama'ya da teknik direktör Domenec Torrent'in sıcak bakmaması sonrası rota yeniden İngiltere'ye döndü.
Yönetim, Arsenal'le sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Elneny için bir kez daha pazarlık masasına oturdu. Galatasaray'ın uygun bir maliyete Mısırlı futbolcunun bonservisini almak istediği, şu anda milli takımla beraber Afrika Kupası'nda bulunan Elneny'yle maaş pazarlığının ise sürdüğü belirlendi.
Teknik direktör Mikel Arteta ile yıldızı bir türlü barışmayan 29 yaşındaki futbolcu bu sezon Premier Lig'de sadece 7 maçta forma giyebildi.
Bu karşılaşmaların sadece 1'inde ilk 11'de yer alan Mısırlı futbolcu 170 dakika sahada kalabildi. Daha önce ülkemizde Beşiktaş formasını giyen Mohamed Elneny'nin yeniden Türkiye'ye dönmek ve Galatasaray'da oynamak istediği belirtiliyor.
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