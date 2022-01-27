Diawara ve Mangala transferinde başarısız olan Galatasaray gözünü Elneny’e çevirdi

Yönetim, Arsenal'le sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Elneny için bir kez daha pazarlık masasına oturdu. Galatasaray'ın uygun bir maliyete Mısırlı futbolcunun bonservisini almak istediği, şu anda milli takımla beraber Afrika Kupası'nda bulunan Elneny'yle maaş pazarlığının ise sürdüğü belirlendi.