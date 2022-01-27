Erling Haaland adım adım Barcelona’ya doğru! Plan belli oldu

Mevcut şartlarda Barça'nın, bonservisi en az 100 milyon euro olan Norveçli gol makinesine imza attırması imkansız olarak görülüyor. Ancak Joan Laporta, bu transferi bitirmek için her yolu denemeye kararlı.

Laporta, geçtiğimiz günlerde Real Madrid Başkanı Florentino Perez ile 'centilmenlik anlaşması' yaptı. Buna göre iki ezeli rakip, transferde birbirlerinin karşısına çıkmayacak. İddiaya göre Laporta, Haaland konusunda Perez'den söz aldı.