27 Ocak 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Afrika Kupası’nda çeyrek finaller belli oldu

Afrika Kupası’nda çeyrek finaller belli oldu

SPOR
Giriş Tarihi: 27.01.2022
ABONE OL
Afrika Kupası’nda çeyrek finaller belli oldu

Korona virüs salgını nedeniyle 1 yıl ertelemeli düzenlenen 2021 Afrika Uluslar Kupası’nda son 16 turu maçları tamamlanarak çeyrek finale yükselen 8 takım belli oldu. Çeyrek final maçları 29-30 Ocak’ta oynanacak.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA