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Galatasaray'a Stanciu'dan kötü haber! Transfer zora girdi

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Giriş Tarihi: 27.01.2022 Güncelleme Tarihi: 27.01.2022
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Galatasaray’a Stanciu’dan kötü haber! Transfer zora girdi

Süper Lig'de küme düşme hattına yaklaşan Galatasaray'da transfer çalışmaları da bir yandan sürüyor. Sarı kırmızılıların gündeminde olan Nicolae Stanciu hakkında flaş bir gelişme yaşandı. UEFA Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'nin rakibi olan Slavia Prag'da forma giyen Stanciu takımından ayrılıyor. İşte detaylar...

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