Trabzonspor, renklerine bağladığı 3 genç yıldızın transfer detaylarını açıkladı
Son dakika spor haberleri... Trabzonspor, Batuhan Kör, Kerem Şen ve Taha Altıkardeş transferlerinin detayları açıklandı. Trabzonspor Kulübü'nden Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, TFF 1'inci Lig ekiplerinden Bursaspor'da forma giyen gençlerden Batuhan Kör, Kerem Şen ve Taha Altıkardeş ile 4,5 yıllık anlaşmaya varıldı.
Yapılan anlaşmaya göre oyuncuların her birine 2021-22 sezonunun ikinci yarısı için 1,5 milyon TL, 2022-23 sezonu için ise 3 milyon TL ödenecek. Sonraki sezonlarda ise bir önceki sezonda aldığı ücrete tüketici-üretici fiyat endeksinin yarısı kadar ücret artışı uygulanacak.
Genç futbolcuların menajerlerine de ayrıca, sözleşmelerinin devam etmesi şartına bağlı olarak oyunculara ödenecek yıllık ücretin yüzde 10'u kadar ödeme yapılacak. Ayrıca genç yeteneklerin kulübü Bursaspor'a da taksitler halinde 29 milyon TL bonservis ve şarta bağlı prim olarak 3 milyon TL ödeme gerçekleştirilecek.
GENÇLER SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ
Sözleşme imzalamak için kente gelen Trabzonspor'un genç transferleri Batuhan Kör, Kerem Şen ve Taha Altıkardeş sağlık kontrolünden geçti. Kontrolde eko ve efor testine tabi tutulan futbolculara çeşitli tahlillerin yanı sıra kardiyoloji, göğüs hastalıkları, genel cerrahi, ortopedi ve dahiliye taramaları yapıldı.
8 TRANSFER BİTTİ
Şampiyonluk yarışında zirvenin sahibi Trabzonspor, 2021-2022 sezonunun ikini devresinde şu ana kadar Jean Evrard Kouassi, Edin Visca, Tymoteusz Puchacz, Yusuf Erdoğan, Enis Destan, Batuhan Kör, Kerem Şen ve Taha Altıkardeş olmak üzere 8 transferi bitirdi.
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