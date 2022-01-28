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Pesic Fenerbahçe'ye gidecek mi? Fatih Karagümrük'ten resmi açıklama

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Giriş Tarihi: 28.01.2022 Güncelleme Tarihi: 28.01.2022
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Pesic Fenerbahçe’ye gidecek mi? Fatih Karagümrük’ten resmi açıklama

Fatih Karagümrük'te forma giyen Sırp oyuncu Aleksandar Pesic'in adı Fenerbahçe ile sık sık anılmaya başladı. Pesic hakkında Karagümrük'ten yapılan açıklamada oyuncunun transferi hakkında detaylara yer verildi.

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