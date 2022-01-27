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Altay'da Mert Nobre dönemi sona erdi! 3 maçlık serüven kısa sürdü

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Giriş Tarihi: 27.01.2022 Güncelleme Tarihi: 27.01.2022
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Altay’da Mert Nobre dönemi sona erdi! 3 maçlık serüven kısa sürdü

Süper Lig ekiplerinden Altay'da teknik direktör Mustafa Denizli'nin ardından Mert Nobre ile de yollar ayrıldı. Yapılan açıklamada genç teknik adama teşekkür edildi. Nobre Altay'ın başında 3 maça çıkmıştı.

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