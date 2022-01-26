Salih Uçan Beşiktaş’a veda ediyor! Yeni adresi Başakşehir

Beşiktaş'ın sezon başında Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı Salih Uçan'ın yeni adresi Medipol Başakşehir oluyor. İki kulüp yakın zamanda transferi açıklayacak. 28 yaşındaki orta saha, sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer olacak.