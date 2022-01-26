27 Ocak 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Salih Uçan Beşiktaş'a veda ediyor! Yeni adresi Başakşehir

Salih Uçan Beşiktaş'a veda ediyor! Yeni adresi Başakşehir

SPOR
Giriş Tarihi: 27.01.2022
ABONE OL
Salih Uçan Beşiktaş’a veda ediyor! Yeni adresi Başakşehir

Son dakika spor haberleri... Beşiktaş, sezon başında Alanyaspor'dan transfer ettiği Salih Uçan'ı sezon sonuna kadar Medipol Başakşehir'e kiralıyor. İki kulüp yakın zamanda transferi açıklayacak.

Beşiktaş'ın sezon başında Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı Salih Uçan'ın yeni adresi Medipol Başakşehir oluyor. İki kulüp yakın zamanda transferi açıklayacak. 28 yaşındaki orta saha, sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer olacak.

TRT Spor'un haberine göre Medipol Başakşehir, Beşiktaş'tan Salih Uçan'ı sezon sonuna kadar kiraladı.

Salih Uçan, bu sezon Beşiktaş formasıyla 15 maça çıktı. Sezon başında Alanyaspor'dan transfer edilen 28 yaşındaki orta sahanın 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA