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Trabzonspor'dan gençlik harekatı! Batuhan Kör ve Kerem Şen şehre geldi

SPOR
Giriş Tarihi: 26.01.2022
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Trabzonspor’dan gençlik harekatı! Batuhan Kör ve Kerem Şen şehre geldi

Trabzonspor'un, Bursaspor'dan prensip anlaşmasına vardığı Batuhan Kör ve Kerem Şen'i, Trabzon'a getirdi. Batuhan ve Kerem'in sağlık kontrolünden geçerek resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

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