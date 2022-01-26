Galatasaray Gomis transferinde son durum: Resmi açıklama geldi! Bafetimbi Gomis kimdir, kaç yaşında, nereli?

Gomis, Saint-Étienne'de bulunduğu 4,5 sezon boyunca çıktığı 142 maçta 40 gol kaydetti ve bu başarısı Fransa'nın büyük takımlarını ve de birçok başka Avrupa takımlarının dikkatini çekti.

Gomis, Saint-Étienne'den 2009 yılında ayrılarak Lyon ile anlaşma imzaladı. Gomis, Lyon forması ile 2009 yılından bu yana çıktığı 178 lig maçında 65 gol kaydetti. Gomis, 2017-18 Süper Lig'de 29 gol atarak, Türkiye Liginde gol kralı oldu ve böylece Türk futbol tarihinde ligde bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcu oldu. 23 Ağustos 2018 tarihinde Suudi Arabistan Profesyonel Ligi takımlarından Al-Hilâl kulübüne iki yıllık bir anlaşma yaparak 6 milyon € ücret karşılığında transfer oldu.