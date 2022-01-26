Galatasaray Gomis transferinde son durum: Resmi açıklama geldi! Bafetimbi Gomis kimdir, kaç yaşında, nereli?
Galatasaray Gomis transferinde son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Al-Hilal'dan ayrılan Bafetimbi Gomis'in adı yeniden Galatasaray ile anılıyor. 2017-2018 sezonu başında Galatasaray'a gelen Bafetimbi Gomis, ligde attığı 29 golle takımı şampiyonluğa taşımış ve o sezon ligde gol kralı olmuştu. Bir sonraki sezon Al Hilal takımına transfer olan Gomis ile geçtiğimiz gün yollar ayrıldı. Peki, Galatasaray Gomis transferinde son durum nedir? Bafetimbi Gomis kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte son gelişmeler...
Gomis Galatasaray'a gelecek mi? Bu sezon Avrupa Ligi'nde grubu lider tamamlayarak büyük başarı elde eden Galatasaray, bu başarısını ligde gösteremedi. Süper Lig'de aldığı kötü sonuçlar neticesinde 23 haftada 27 puan toplayan Galatasaray, kötü gidişe son vermek adına eski golcüsü Bafetimbi Gomis ile görüşmelere başladı. Peki, Galatasaray Gomis transferinde son durum nedir? Bafetimbi Gomis kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte haberin detayları...
BOŞLUĞU DOLMADI
Gomis'in boşluğunu bir türlü kapatamayan Galatasaray, yıldız futbolcunun ayrılmasından sonra Diagne, Mitroglou, Falcao, Andone, Mohamed ve Halil'i transfer etse de gol sorununa çözüm bulamadı.
Gomis, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'de çıktığı 147 maçta 107 gol atıp, 16 asist yaptı.
GALATASARAY GOMİS TRANSFERİNDE SON DURUM
Galatasaray, 2017-18 Süper Lig sezonunda gol kralı olan eski oyuncusu Gomis ile masaya oturdu.
Sarı-kırmızılı takım, gol yollarındaki sıkıntıyı çözmek için Al-Hilal'de sözleşmesi sona eren Bafetimbi Gomis ile prensipte anlaştı.
İstanbul'a gelen 36 yaşındaki yıldızın menajeriyle yapılan görüşmelerde mutabakat sağlandı. Arada ufak pürüzlerin kaldığı öğrenilirken, Gomis'in de yeniden Galatasaray'da forma giymek istediği belirtildi. Tecrübeli oyuncu, 2017-18 sezonunda attığı 29 golle sarı-kırmızılı takımı şampiyon yapmıştı.
BAŞKAN ELMAS TRANSFERİ DOĞRULADI
Galatasaraylı taraftarlar da Twitter'da '#BackToGalatasarayBafe' hashtagi başlattı ve golcü oyuncuya geri dönmesi için çağrıda bulundular. Yönetim bu hamleyle üzerindeki baskıyı azaltmayı planlıyor.
Başkan Burak Elmas, bir televizyon programında yaptığı açıklamada Gomis'le görüştüklerini bildirip transferi doğruladı. Takımı genç ve acemi bulan Torrent, deneyimli futbolcunun liderliğinden faydalanmak istiyor. Ünlü forvet, 2018 yazında 6 milyon Euro'ya Al- Hilal'e satılmıştı.
BEFETIMBI GOMIS KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Bafetimbi Gomis, 6 Ağustos 1985 tarihinde dünyaya geldi. Senegal asıllı Fransız milli futbolcu, profesyonel futbolculuk kariyerine 2004 yılında Fransa'nın Ligue 1 ekiplerinden olan Saint-Étienne'de başladı. Gomis, Saint-Étienne ile 1 sezonu tamamladıktan sonra Saint-Étienne tarafından Gomis'in tecrübe kazanması için Ligue 1 ekiplerinden olan Troyes'ye yarım sezonluğuna kiralandı. Gomis, Troyes'de kiralık olarak oynadığı süreçte çıktığı 13 maçta 6 gol kaydetti. Gomis, Saint-Étienne'ye döndükten sonra 3,5 sezon daha oynadı.
Gomis, Saint-Étienne'de bulunduğu 4,5 sezon boyunca çıktığı 142 maçta 40 gol kaydetti ve bu başarısı Fransa'nın büyük takımlarını ve de birçok başka Avrupa takımlarının dikkatini çekti.
Gomis, Saint-Étienne'den 2009 yılında ayrılarak Lyon ile anlaşma imzaladı. Gomis, Lyon forması ile 2009 yılından bu yana çıktığı 178 lig maçında 65 gol kaydetti. Gomis, 2017-18 Süper Lig'de 29 gol atarak, Türkiye Liginde gol kralı oldu ve böylece Türk futbol tarihinde ligde bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcu oldu. 23 Ağustos 2018 tarihinde Suudi Arabistan Profesyonel Ligi takımlarından Al-Hilâl kulübüne iki yıllık bir anlaşma yaparak 6 milyon € ücret karşılığında transfer oldu.
GOMİS'İN HASTALIĞI NEDİR?
Bir kez millî takım idmanında, bir kez de lig maçı esnasında aniden bayılan Gomis'e vazovagal senkop teşhisi konuldu. Bu da stres zamanlarında bayılmaya meyilli olduğu anlamına geliyor. Bu hastalık Gomis'in birkaç maç sırasında bayılmasına neden oldu.
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- Galatasaray Gomis transferinde son durum: Resmi açıklama geldi! Bafetimbi Gomis kimdir, kaç yaşında, nereli?
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