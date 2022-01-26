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Son dakika | Beşiktaşlı Rachid Ghezzal'den Gomis'e flaş çağrı: Come to Beşiktaş

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Giriş Tarihi: 26.01.2022 Güncelleme Tarihi: 26.01.2022
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Son dakika | Beşiktaşlı Rachid Ghezzal’den Gomis’e flaş çağrı: Come to Beşiktaş

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri...Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal ile yollarını ayıran Bafetimbi Gomis'in yolu tekrar Türkiye'ye düşecek mi? Tecrübeli golcü için Galatasaray'ın yanı sıra Fenerbahçe, Antalyaspor ve Beşiktaş'ın da gelişmeleri yakından takip ettiği iddia edildi. Beşiktaş'ın yıldızı Rachid Ghezzal ise sosyal medyadan Gomis'e çağrıda bulundu.

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