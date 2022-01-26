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Son dakika | Fenerbahçe'ye kötü haber! 4 oyuncu pozitif

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Giriş Tarihi: 26.01.2022 Güncelleme Tarihi: 26.01.2022
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Son dakika | Fenerbahçe’ye kötü haber! 4 oyuncu pozitif

Son dakika haberi...Sarı lacivertliler resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada dört oyuncusunun koronavirüse yakalandığını açıkladı.

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