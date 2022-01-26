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Marcelo Guedes'in sözleşmesi feshedildi

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Giriş Tarihi: 26.01.2022
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Marcelo Guedes’in sözleşmesi feshedildi

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon, 34 yaşındaki Brezilyalı savunmacı Marcelo Guedes'in sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı. Tecrübeli futbolcunun yeni adresinin neresi olacağı şimdiden büyük merak konusu

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