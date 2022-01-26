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Galatasaray'da koronavirüs şoku! 2 pozitif vaka...

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Giriş Tarihi: 26.01.2022 Güncelleme Tarihi: 26.01.2022
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Galatasaray’da koronavirüs şoku! 2 pozitif vaka...

Galatasaray tarafından yapılan açıklamada bir futbolcu ve bir kulüp çalışanının koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Açıklamada testi pozitif çıkan oyuncunun semptom göstermediği ve karantina süresi dolduktan sonra takıma döneceği kaydedildi.

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