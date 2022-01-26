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Mohamed Elneny için Galatasaray'dan bir hamle daha

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Giriş Tarihi: 26.01.2022 Güncelleme Tarihi: 26.01.2022
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Mohamed Elneny için Galatasaray’dan bir hamle daha

Ön libero transferi doğrultusunda tam anlamıyla seferberlik ilan eden ve birçok adayla görüşme halinde olan Sarı-Kırmızılılar, Mohamed Elneny için tekrar devrede.

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