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Galatasaray 6 numarasını buldu! Victor Wanyama ile anlaşma sağlandı

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Giriş Tarihi: 26.01.2022
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Galatasaray 6 numarasını buldu! Victor Wanyama ile anlaşma sağlandı

Orta sahada Berkan ve Taylan ikilisinden yeterli katkıyı alamayan Galatasaray, önemli bir transferi bitirme noktasına geldi. Montreal FC takımında forma giyen Victor Wanyama'nın transferi son aşamada. Torrent’in isteği üzerine transferi ön liberoda yoğunlaştıran sarı kırmızılılar, kariyerinin büyük bölümü Belçika, İskoçya ve İngiltere’de geçen tecrübeli oyuncuyla her konuda anlaştı.

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