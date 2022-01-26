İşte Giresunspor'un Okan Kocuk için Galatasaray'dan talep ettiği para
Galatasaray'da kaleci konusunda yaşanan sıkıntı sonrası Giresunspor'a kiralanan tecrübeli kalecisini Okan Kocuk geri çağrıldı. Ancak Giresunspor ile yapılan görüşmelerde Karadeniz ekibinin 6 milyon TL nakit para talep etmesi görüşmelerin olumsuz sonuçlanmasına neden oldu.
Galatasaray sezon sonunda Okan Kocuk'un da takıma geri dönecek olması nedeniyle yeni bir transfer yerine bir diğer Süper Lig ekibi Giresunspor'a kiraladığı tecrübeli kalecisini geri çağırdı.
6 MİLYON TL NAKİT PARA TALEBİ
Giresunspor ise sezon başında kiralanan Okan Kocuk için oyuncu değişimi ya da takas formülüne yanaşmadı. Karadeniz ekibi, Okan Kocuk'u ara transfer döneminde yani 5 ay önce Galatasaray'a geri vermek için tam 6 milyon TL nakit para istedi.
ANLAŞMA SAĞLANAMADI
Giresunspor'un ödeme talebi karşısında sarı-kırmızılı yönetim şaşkınlık yaşadı. Buna rağmen görüşmeler devam etti ama iki kulüp arasında anlaşma sağlanamadı.
Konu hakkında açıklama yapan Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet "Okan Kocuk konusunda, çıkarlarımız doğrultusunda Galatasaray ile anlaşma zemini bulamadık. Okan Kocuk çok iyi bir sezon geçiriyor. İnşallah sezonu Giresunspor'da tamamlar. Seneye yine Galatasaray'a gider. Sunulan şartlar daha iyi olursa bakarız, görüşmeler devam ediyor. Henüz net bir durum yok." diyerek görüşmelerin şu an için olumsuz sonuçlandığını açıkladı.
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