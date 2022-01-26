İşte Giresunspor’un Okan Kocuk için Galatasaray’dan talep ettiği para

ANLAŞMA SAĞLANAMADI

Giresunspor'un ödeme talebi karşısında sarı-kırmızılı yönetim şaşkınlık yaşadı. Buna rağmen görüşmeler devam etti ama iki kulüp arasında anlaşma sağlanamadı.

Konu hakkında açıklama yapan Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet "Okan Kocuk konusunda, çıkarlarımız doğrultusunda Galatasaray ile anlaşma zemini bulamadık. Okan Kocuk çok iyi bir sezon geçiriyor. İnşallah sezonu Giresunspor'da tamamlar. Seneye yine Galatasaray'a gider. Sunulan şartlar daha iyi olursa bakarız, görüşmeler devam ediyor. Henüz net bir durum yok." diyerek görüşmelerin şu an için olumsuz sonuçlandığını açıkladı.