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Galatasaray transferi duyurdu! Atalay Babacan Ümraniyespor'a kiralandı

SPOR
Giriş Tarihi: 26.01.2022 Güncelleme Tarihi: 26.01.2022
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Galatasaray transferi duyurdu! Atalay Babacan Ümraniyespor’a kiralandı

Galatasaray tarafından yapılan açıklamada 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Atalay Babacan'ın Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bereket Sigorta Ümraniyespor'a kiralandığı açıklandı. Atalay Babacan sezon sonuna kadar Ümraniyespor'da forma giyecek.

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