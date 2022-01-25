Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan açıklama: Gomis ile görüşüyoruz
Son dakika haberleri... Bir televizyon kanalında Galatasaray'ın mevcut vaziyetine ilişkin soruları yanıtlayan Burak Elmas, eski golcüleri Batefimbi Gomis ile görüştüklerini söyledi.
Son dakika haberi... Galatasaray Başkanı Burak Elmas, bir televizyon kanalında sarı-kırmızılı kulübün gündemine dair açıklamalarda bulundu. Elmas, Fatih Terim'in ayrılık süreci ve yaz aylarında yapılan transferleri anlattı.
Burak Elmas'ın açıklamaları şöyle:
"Ghezzal transferinde maliyetinin net 4 milyon avroya geldiğini gördük ve Galatasaray'ın geleceğiyle ilgili böyle bir karar almamayı uygun gördüm. Listede bulunan oyuncuları transfer ettik hocamızın da onayıyla. Takım böyle kuruldu."
"Biz gelirken Terim ile çalışacağımızı net belirterek geldik. Diğer adaylar da tasarruflarını dile getirmişti. Göreve gelince hoca ile oturduk ve anlayışı değiştirmemiz gerektiğini söyledim. Genç, potansiyelli, satabileceğimiz oyuncuları transfer edelim dedim. Fatih Terim'e, 'Futbol aklı olarak siz benim için çok önemlisiniz' dedim."
"Aldatılma kelimesinin içeriğini doldurmak lazım. Orada ne kastettiğini (Fatih Terim için) bilmiyorum."
"Hakemlerle ilgili ciddi sorunlar var. Federasyonla ciddi görüşmeler yaptık. Takımda da problemler var ama hakemlerle ilgili problemleri bunlarla karıştırmamak lazım."
"Hakemlerin bazı hatalarının istekli yapıldığını düşünüyorum. Hatta federasyonda bizim gitmemizi isteyenlerin bunları yaptırdığını da düşündüm. Hala da düşünüyorum."
FATİH TERİM AÇIKLAMASI
"Son dönemlerde çok fazla yalan bilgi servis edildi. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı, istediği teknik direktörle, istediği zaman görüşebilir. Buna mecbur."
"Yaz aylarında yeni hoca arayışı olmadı. Çok kısa zamanda böyle bir görüşme oldu. Hocamıza böyle bir görüşme olduğunu söylemedik. Yönetim kurulunda Fatih Hoca'nın kalmasını isteyenler vardı. Değişimin zamanlamasını eleştirenler oldu."
"Domenec Torrent ile ilk ben görüştüm. Hocamıza, Pep Guardiola'nın yardımcısıyla görüştüğümüzü söyledim. Fatih Terim'e Torrent ile görüşmenin detaylarını anlatmadım. Daha sonra en uygun opsiyon bu olduğu için Fatih Terim'le yolları ayırdım."
"Özellikle Fatih Terim konusunda çok hassas davranmaya çalıştım. Camiamız için çok değerli bir futbol adamı, kendisini çok sevdiğim bir Galatasaraylı. Fakat doğru olduğunu düşündüğüm kararı almak zorundaydım. Bu kararın arkasındayım."
IŞITAN GÜN AÇIKLAMASI
"Işıtan Gün'ün tweetlerinden biz de rahatsızız. Yönetimdeki kadın arkadaşlarımızın görüşlerini özellikle aldım. Işıtan Gün de özür diledi ama burada amaç başka. Bir cadı avı söz konusu."
SEÇİM KARARI ALINACAK MI?
"Ne ibrayı, ne de seçimi düşünüyorum. Üyelerimiz nasıl bizi seçtilerse, oylarıyla gerekli kararları da alabilirler. Buna da saygı duyarım. İbra edilmezsem, tüzüğümüz ne gerekiyorsa yaparım. Şu an ibrayı değil birçok sorun var, onları düşünüyorum."
"GOMIS GÖRÜŞTÜĞÜMÜZ OYUNCULARDAN BİRİSİ"
"Önümüzdeki günlerde 1 veya 2 ismi kadromuza katabiliriz. Gomis, görüştüğümüz oyunculardan birisi. Yedlin takımdan ayrılacak, yerine Omar'ı kadroya dahil edeceğiz."
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