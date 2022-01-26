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Galatasaray, ABD'li futbolcusu Yedlin ile yollarını ayırdı

SPOR
Giriş Tarihi: 26.01.2022
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Galatasaray, ABD’li futbolcusu Yedlin ile yollarını ayırdı

Son dakika spor haberleri... Uzun süredir resmileşmesi beklenen ayrılık gerçekleşti. Galatasaray Spor Kulübü, DeAndre Yedlin ile karşılıklı anlaşma sonucunda yolların ayrıldığını açıkladı.

Geçtiğimiz sezon devre arasında kadroya katılan DeAndre Yedlin için Sarı Kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu DeAndre Roselle Yedlin'in sözleşmesi karşılıklı anlaşma yoluyla feshedilmiştir. Takımımıza sağladığı katkılar için Yedlin'e teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki bölümünde kendisine başarılar diliyoruz."

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