Trabzonspor 15 haftadır zirvede! Kritik virajda 2 maç evinde

ÖNÜNDE KRİTİK 2 KARŞILAŞMA

Trabzonspor, lige verilen aranın ardından sahasında art arka iki karşılaşmaya çıkacak. Bordo-mavililer, ligin 24. haftasında Kasımpaşa, 25. haftasında da İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek. Karadeniz ekibi, bu karşılaşmaları da kazanması halinde şampiyonluk yolunda önemli bir adım daha atmış olacak.