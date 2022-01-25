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Trabzonspor 15 haftadır zirvede! Kritik virajda 2 maç evinde

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Giriş Tarihi: 25.01.2022 Güncelleme Tarihi: 25.01.2022
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Trabzonspor 15 haftadır zirvede! Kritik virajda 2 maç evinde

Süper Lig lideri Trabzonspor 23. haftada Galatasaray'ı 2-1 yenerek bir zorlu engeli daha aşmayı başardı. İstanbul'dan 3 puanla dönen Trabzonspor 15 haftadır zirvede. 24 ve 25. hafta maçlarını evinde oynayacak olan bordo mavililer kritik virajı kayıpsız geçmek istiyor.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 yenen Trabzonspor, ligde 15 haftadır liderliğini sürdürüyor. Ligin 9. haftasında Fenerbahçe'yi sahasında 3-1 mağlup ederek rakibinden liderliği devralan bordo-mavililer, her geçen hafta rakipleriyle puan farkını açarak konumunu korumayı başardı.

Trabzonspor, ligin 23. haftası sonunda 54 puanla liderlik koltuğunda yer alırken en yakın rakibi bir maç eksiği olan İttifak Holding Konyaspor'un ise 45 puanı bulunuyor.

Ligde 15 haftadır liderliğini sürdürme başarısı gösteren Trabzonspor, geride kalan 15 haftalık bölümde de bu avantajını koruyarak mutlu sona ulaşmanın planlarını yapıyor.

ÖNÜNDE KRİTİK 2 KARŞILAŞMA

Trabzonspor, lige verilen aranın ardından sahasında art arka iki karşılaşmaya çıkacak. Bordo-mavililer, ligin 24. haftasında Kasımpaşa, 25. haftasında da İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek. Karadeniz ekibi, bu karşılaşmaları da kazanması halinde şampiyonluk yolunda önemli bir adım daha atmış olacak.

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