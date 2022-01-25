Gomis Galatasaray’a transfer olacak mı? Al-Hilal’dan ayrılan Bafetimbi Gomis’in menajerinden son dakika açıklaması

6 MİLYON EURO BONSERVİSLE GİTTİ

Galatasaray'dan 6 milyon Euro bonservis bedeliyle 2018'de Al Hilal'e giden Bafetimbi Gomis, Suudi Arabistan ekibinde çıktığı 147 maçta 107 gol ve 16 asistlik performans sergiledi. 36 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'dan ayrılık süreciyle ilgili yayıncı kuruluşa konuşmuş ve ''Galatasaray'ı çok seviyorum ancak bu ilgiyi ve sevgiyi ayrılırken Galatasaraylı yöneticiler tarafından hissedemedim.'' ifadelerini kullanmıştı.