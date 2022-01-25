Gomis Galatasaray'a transfer olacak mı? Al-Hilal'dan ayrılan Bafetimbi Gomis'in menajerinden son dakika açıklaması
Gomis Galatasaray'a geri gelecek mi? Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Al-Hilal'e transfer olan Bafetimbi Gomis, forma giydiği üç yıl içinde iki Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna yol açtı. Yıldız forvetin Al Hilal'den ayrıldığının duyurulmasının ardından gözler Galatasaray'a çevrildi. Galatasaray'da etkili performansıyla gönülleri fetheden Gomis'in yeniden sarı-kırmızılı kulübe transfer olup olmayacağı merak ediliyor. Gomis'in menajerinden son dakika açıklaması geldi. İşte son gelişmeler...
Gomis Galatasaray'a transfer olacak mı? Suudi Arabistan kulübü Al-Hilal, yıldız forvet Bafetimbi Gomis'in ayrıldığını duyurdu. 2017-18 Süper Lig sezonunda Galatasaray'da forma giyen Gomis, çıktığı 27 maçta toplam 23 gol kaydetmişti. Gomis, Al-Hilal'in 2019 ve 2020 yıllarında AFC Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasına yardımcı oldu. Peki, Gomis Galatasaray'a geri gelecek mi? İşte haberin detayları...
GOMİS GALATASARAY'A TRANSFER OLACAK MI?
36 yaşındaki yıldız forvetin adı Galatasaray'la yeniden anılmaya başlandı. Gomis'in menajeri Patrick Mendy, Al Hilal'den ayrılan Gomis ile ilgili Galatasaraylı taraftarları heyecanlandıracak açıklamalarda bulundu.
Fanatik'e konuşan Mendy, Fransız yıldızın Türkiye'ye dönmeye hazır olduğunu vurguladı ve açıklamasında şu ifadeleri kullandu:
''Galatasaray'a kapımız açık ve ne olacağını göreceğiz. Eğer onu isterlerse Galatasaray ile yarım kalan hikayeyi tamamlamak adına dönmekten kesinlikle mutlu olacak.'"
TARAFTARDAN 'GERİ DÖN' ÇAĞRISI
Bu gelişmelerin ardından Galatasaraylı taraftarlar Twitter'da '#BackToGalatasarayBafe' hashtagi başlattı ve golcü oyuncuya geri dönmesi için çağrıda bulundular.
GALATASARAY'DA GOL KRALI OLDU
Temmuz 2017'de Galatasaray'ın Swansea'den 2.5 milyon Euro bonservisle kadrosuna kattığı Gomis, Sarı Kırmızılı ekipte geçirdiği 1 sezonda attığı gollerle taraftarın sevgilisi haline gelmişti. 33 maçta 29 gol atan ve rakip savunmaların korkulu rüyası olan yıldız isim, kazanılan şampiyonlukta başrol oynayan isimlerin başında gelmişti.
Gomis, Sarı Kırmızılı ekibin şampiyon tamamladığı sezonu gol kralı olarak tamamladı.
6 MİLYON EURO BONSERVİSLE GİTTİ
Galatasaray'dan 6 milyon Euro bonservis bedeliyle 2018'de Al Hilal'e giden Bafetimbi Gomis, Suudi Arabistan ekibinde çıktığı 147 maçta 107 gol ve 16 asistlik performans sergiledi. 36 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'dan ayrılık süreciyle ilgili yayıncı kuruluşa konuşmuş ve ''Galatasaray'ı çok seviyorum ancak bu ilgiyi ve sevgiyi ayrılırken Galatasaraylı yöneticiler tarafından hissedemedim.'' ifadelerini kullanmıştı.
Bafetimbi Gomis, Al Hilal'de çıktığı 147 maçta 107 gol ve 16 asistlik performans sergiledi. Al Hilal, bu sezon Asya Şampiyonlar Ligi'nde 1991, 2000 ve 2019'un ardından 4. kez Asya'nın en büyüğü olurken 10 maçta 6 gol, 2 asistle oynayan Bafetimbi Gomis, kazanılan zaferde başrol oynayan isim oldu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Üniversiteler kaç gün tatil edildi? Üniversiteler 26, 27, 28 Ocak'ta tatil mi? İstanbul Valiliği'nden 31 Ocak açıklaması...
- Bankalar bugün açık mı, kapalı mı? 25 Ocak Ziraat, İş Bankası, Halkbank, Vakıfbank bugün açık mı? İşte çalışma saatleri...
- Gomis Galatasaray'a transfer olacak mı? Al-Hilal'dan ayrılan Bafetimbi Gomis'in menajerinden son dakika açıklaması
- Marmaray ücretsiz mi? 25 Ocak Marmaray saat kaça kadar açık olacak? Marmaray seferleri kaçta bitecek?
- Toplu taşıma çalışıyor mu? 25 Ocak Bugün İstanbul’da tramvay, metro, metrobüs çalışıyor mu?
- Ocak ayı sıfır araba fiyatları: En ucuz sıfır otomobil fiyat listesi güncellendi! Hyundai, Fiat, Renault, Mazda...
- İstanbul köprüler açık mı? 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, FSM ve YSS Köprüsü trafiğe açık mı? Son durum....
- THY son dakika: İstanbul uçuşlar ne zaman başlayacak? 25 Ocak İstanbul Havalimanı uçak seferleri saat kaçta açılacak?
- 25 Ocak memur ve emekli maaş farkları yattı mı? 14 günlük maaş zam farkı ne zaman yatacak? İşte tarihi...
- Bugün hangi yollar açık, kapalı? Hangi yollar trafiğe kapalı? Karayolları Genel Müdürlüğü kapalı yollar listesi!
- Bugün metro, marmaray ücretsiz mi, bedava mı? İstanbul'da metro ve metrobüs bugün çalışacak mı?
- Maaş zam farkı için açıklamalar: Emekli dul yetim maaş farkları ne zaman yatacak? 25 Ocak memur, Bağkur maaş farkları yattı mı?