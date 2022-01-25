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Fenerbahçeli Diego Rossi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı

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Giriş Tarihi: 25.01.2022
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Fenerbahçeli Diego Rossi’nin koronavirüs testi pozitif çıktı

Uruguay Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada Fenerbahçeli oyuncu Diego Rossi'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu. Testi pozitif çıkan Rossi'nin karantina ve izolasyon sürecinin de başladığı belirtildi.

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