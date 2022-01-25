Galatasaray ve Başakşehir PFDK'ya sevk edildi
Son dakika spor haberleri... Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray ve Medipol Başakşehir'in Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiğini açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, 25 Ocak 2022 tarihli Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu sevklerini açıkladı. Galatasaray, Trabzonspor maçındaki çirkin ve kötü tezahüratların yanı sıra saha olayları nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. Medipol Başakşehir'in de Göztepe maçındaki çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle PFDK'ya sevk edilmesine karar verildi. Ayrıca, VavaCars Fatih Karagümrük forması giyen Yann Karamoh da Adana Demirspor maçındaki kural dışı hareketiyle PFDK'ya sevk edildi. TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu sevkler yer aldı:
"1- ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR Kulübü idarecisi DAMİR YÜKSEL'in 22.01.2022 tarihinde oynanan ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 23.01.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
2- VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Kulübü futbolcusu YANN DORGELES ISAAC KARAMOH'un 22.01.2022 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR A.Ş.-VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 23.01.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
3- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Kulübü'nün 22.01.2022 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-GÖZTEPE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
4- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 23.01.2022 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yarın hastaneler ve eczaneler açık mı? 26 Ocak İstanbul'da eczaneler saat kaçta açılacak?
- Survivor Ayşıl Özaslan kimdir, aslen nereli? Survivor'a dahil olan Ayşıl Özaslan ne zaman yarıştı?
- 2022 FED faiz kararı açıklandı mı? Ocak ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Gözler FED faiz kararında...
- Bedelli askerlik yerleri sorgulama: Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? MEB ile Şubat ayı askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
- EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM açıklama takvimi...
- Elini çabuk tutan fırsattan yararlanacak! Şubat ayı projeleri görücüye çıktı! TOKİ 720 lira taksitle 2+1 3+1 daireler...
- Kamuda idari izin hangi illerde? 26 Ocak Çarşamba kamu çalışanlarına tatil mi? Valilikler peş peşe açıkladı
- Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman bitiyor? Sözleşmeli öğretmenlik 15 bin atama tercihleri bitti mi?
- AVM kapanış saati kaç oldu? 25 Ocak AVM'ler saat kaçta kapanıyor? İstanbul AVM çalışma saatleri açıklaması
- Emekli ve memur maaşları için kritik açıklama! 1.150 lira ile 37 bin lira arasında zam! Emekli aylıkları, ikramiyeler ve 3600 ek gösterge...
- İstanbul kar yağışı ne zaman bitecek? Meteoroloji son dakika açıkladı! 2022 İstanbul hava durumu açıklamaları
- Emekliler bayram edecek! Bankalar peş peşe açıkladı! 2022 emekli banka promosyonu ne kadar?