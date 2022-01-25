Galatasaray ve Başakşehir PFDK’ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, 25 Ocak 2022 tarihli Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu sevklerini açıkladı. Galatasaray, Trabzonspor maçındaki çirkin ve kötü tezahüratların yanı sıra saha olayları nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. Medipol Başakşehir'in de Göztepe maçındaki çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle PFDK'ya sevk edilmesine karar verildi. Ayrıca, VavaCars Fatih Karagümrük forması giyen Yann Karamoh da Adana Demirspor maçındaki kural dışı hareketiyle PFDK'ya sevk edildi. TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu sevkler yer aldı: