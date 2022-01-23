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Son dakika: Kasımpaşa evinde Kayserispor'u devirdi! Maç Sonucu 3-1

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Giriş Tarihi: 23.01.2022 Güncelleme Tarihi: 23.01.2022
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Son dakika: Kasımpaşa evinde Kayserispor’u devirdi! Maç Sonucu 3-1

Süper Lig'de heyecab 23. hafta maçlarıyla devam ediyor. Son haftaların formda takımı Kasımpaşa, sahasında Kayserispor'u konuk etti. Mücadelenin etkili tarafı olan ev sahibi Kasımpaşa, Kayserispor'u 3-1'le geçti.

Mücadeleyi Kasımpaşa 3-1'lik skorla kazandı. Karşılaşmanın 12. dakikasında Gavranovic ile öne geçen Kayserispor'da Yasir, 14. dakikada kendi kalesine attığı golle skor dengeye geldi.

İstanbul ekibi, 37. dakikada Umut Bozok ve 53. dakikada Ahmet Engin ile iki gol daha buldu. Süper Lig'de üst üste 5. galibiyetini alan Kasımpaşa, 27 puana yükseldi. Kayserispor ise 31 puanda kaldı.

İLK 11'LER

Kasımpaşa: Ertuğrul, Donk, Brecka, Hadergjonaj, Eren, Doğucan, Hajradinovic, Tarkan, Mortadha, Ahmet, Umut.

Kayserispor: Lung, Onur, Hosseini, Uğur, Yasir, Abdulkadir, Attamah, Gökhan, Emrah, Mustafa, Gavranovic

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