Son dakika: Hatayspor ile Çaykur Rizespor yenişemedi! Maç Sonucu: 0-0

66'ncı dakikada Atakaş Hatayspor rakip yarı alanının ortasında kaleyi cepheden gören noktadan serbest vuruş kullandı. Lobjanidze'nin ortasında Ribeiro sol çaprazdan kafa vurdu, top kalecide kaldı.

74'üncü dakikada Çaykur Rizespor Yusuf Sarı ile hücum fırsatı buldu. Topu ceza yayına kadar taşıyan Yusuf, yerden penaltı noktasına Deniz Hümmet'e oynadı ancak rakip savunmada Sackey, yatarak müdahale etti ve tehlikeyi uzaklaştırdı.

83'üncü dakikada Atakaş Hatayspor'un geliştirdiği atakta Lobjanidze, ceza sahası içi sağ çaprazdan vurdu, top yakın direk tarafından auta gitti.