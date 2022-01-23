23 Ocak 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Son dakika: Hatayspor ile Çaykur Rizespor yenişemedi! Maç Sonucu: 0-0

Son dakika: Hatayspor ile Çaykur Rizespor yenişemedi! Maç Sonucu: 0-0

SPOR
Giriş Tarihi: 23.01.2022 Güncelleme Tarihi: 23.01.2022
ABONE OL
Son dakika: Hatayspor ile Çaykur Rizespor yenişemedi! Maç Sonucu: 0-0

Son dakika haberleri... Süper Lig'de 23. hafta heyecanı devam ediyor. Hatayspor evinde Çaykur Rizespor'u ağırladı. Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor maçı golsüz tamamlandı.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasındaki Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor maçı golsüz tamamlandı.

İŞTE İLK 11'LER

Ç. Rizespor: Tarık, Gökhan, Selim, Holmen, Cemali, Fabrício, Sabo, Boldrin, Alper, Deniz, Pohjanpalo

Hatayspor: Abdullah, Kamil, Sackey, Burak, Adekugbe, Rúben Ribeiro, Onur, Saint-Louis, Kahraba, Lobjanidze, Diouf

:: MAÇTAN DAKİKALAR ::

13. dakikada sol kanattan Riberio'nun kullandığı kornerde, ceza sahası içinde Kahraba'nın vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

14. dakikada ceza alanı içinde topla buluşan Lobjanidze'nin vuruşunda savunmaya çarpan top, az farkla direğin yanından kornere gitti.

21. dakikada Alper Potuk'un soldan kullandığı korner sonrası ön direkte Gökhan Gönül'ün kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

35. dakikada Adekugbe'nin sol kanattan ceza sahası içine yaptığı ortaya Lobjanidze'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direğin yanından dışarı gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Detaylar gelecek...

66'ncı dakikada Atakaş Hatayspor rakip yarı alanının ortasında kaleyi cepheden gören noktadan serbest vuruş kullandı. Lobjanidze'nin ortasında Ribeiro sol çaprazdan kafa vurdu, top kalecide kaldı.

74'üncü dakikada Çaykur Rizespor Yusuf Sarı ile hücum fırsatı buldu. Topu ceza yayına kadar taşıyan Yusuf, yerden penaltı noktasına Deniz Hümmet'e oynadı ancak rakip savunmada Sackey, yatarak müdahale etti ve tehlikeyi uzaklaştırdı.

83'üncü dakikada Atakaş Hatayspor'un geliştirdiği atakta Lobjanidze, ceza sahası içi sağ çaprazdan vurdu, top yakın direk tarafından auta gitti.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Atakaş Hatayspor kendi sahasında Çaykur Rizespor ile 0-0 berabere kaldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA