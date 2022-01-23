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Formula 2'de Türkiye'yi korkutan kaza! Cem Bölükbaşı ve Salih Yoluç...

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Giriş Tarihi: 23.01.2022
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Formula 2’de Türkiye’yi korkutan kaza! Cem Bölükbaşı ve Salih Yoluç...

Türkiye'nin Formula 2'deki temsilcileri Cem Bölükbaşı ve Salih Yoluç, Asya Şampiyonası Abu Dhabi Grand Prix'sinin start anında kaza yaptı. Cem Bölükbaşı, sosyal medya hesabından son durumunu paylaştı.

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