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Son dakika: Beşiktaş'tan Josef de Souza açıklaması! İşte Josef'in sağlık durumu

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Giriş Tarihi: 23.01.2022 Güncelleme Tarihi: 23.01.2022
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Son dakika: Beşiktaş’tan Josef de Souza açıklaması! İşte Josef’in sağlık durumu

Son dakika haberleri... Beşiktaş, sakatlık yaşayan Josef de Souza'nın son durumu hakkında açıklama yaptı. Siyah beyazlılar Josef'in sol uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

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