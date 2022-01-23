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Galatasaray'da Christian Luyindama ile yollar ayrılıyor: Satın alma opsiyonlu kiralık...

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Giriş Tarihi: 23.01.2022 Güncelleme Tarihi: 23.01.2022
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Galatasaray’da Christian Luyindama ile yollar ayrılıyor: Satın alma opsiyonlu kiralık...

Galatasaray'da yaşadığı sakatlıkların ardından forma şansı bulamayan Christian Luyindama, Belçika Ligi takımlarından Antwerp'e kiralanıyor. Demokratik Kongolu Luyindama satın alma opsiyonuyla Belçika ekibinin yolunu tutacak.

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