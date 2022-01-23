23 Ocak 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Galatasaray Trabzonspor maçı saat kaçta? 23 Ocak GS TS maçı ertelendi mi?

Galatasaray Trabzonspor maçı saat kaçta? 23 Ocak GS TS maçı ertelendi mi?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.01.2022
ABONE OL
Galatasaray Trabzonspor maçı saat kaçta? 23 Ocak GS TS maçı ertelendi mi?

Galatasaray Trabzonspor maçı saat kaçta? Süper Lig'de 23 Ocak GS TS maçı ertelendi mi? Ligde oynanacak kritik mücadelede, son haftalarda kötü gidişe dur demek isteyen Galatasaray ile lider Trabzonspor karşı karşıya gelecek. İstanbul'da meydana gelen yoğun kar yağışı nedeniyle karşılaşmanın ertelenip ertelenmeyeceği ise merak ediliyor. Peki; Galatasaray Trabzsonspor maçı saat kaçta, ertelendi mi?

Galatasaray Trabzsonpor maçı saat kaçta, ertelendi mi? GS TS maçı ertelendi mi? Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle lig maçlarının ertelenip ertelenmeyeceği merak ediliyor. Derbiden çıkacak sonuç öncesi maçla ilgili bilgiler! Peki; Galatasaray Trabzonspor maçı saat kaçta, ertelendi mi?

GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇI ERTELENDİ Mİ?

Maç öncesinde İstanbul'da kar yağışı uyarısı yapılırken maçın ertelenebileceği ihtimalleri de konuşulmaya başlandı.

Galatasaray kulübü de konuşulan erteleme ihtimali konusunda açıklama yaptı. Sarı kırmızılı ekipten yapılan açıklamada zeminin koruma altına alındığı belirtildi.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada "İstanbul için yapılan yoğun kar yağışı uyarısı üzerine, pazar günü oynayacağımız Trabzonspor maçı öncesinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi NEF Stadyumu'nun zemini koruma altına alınmış olup gerekli tüm tedbirler sağlanmıştır." İfadeleri kullanıldı.

Karşılaşma saat 19:00'da başlayacak.

MAÇ SAATİNDE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre maç saatinde Nef Stadı'nda hava sıcaklığının 1 derece olması beklenirken, saat 17.00'de başlayacak kar yağışının karşılaşma saatinde de etkili olacağı tahmininde bulunuldu.

Süper Lig'in 22. haftasında 18 Ocak Salı günü oynanması planlanan Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor maçı ve 19 Ocak Çarşamba günü oynanması planlanan Çaykur Rizespor-Antalyaspor karşılaşmaları yoğun kar yağışı nedeniyle bir gün sonraya ertelendi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA