Galatasaray Trabzonspor maçı saat kaçta? 23 Ocak GS TS maçı ertelendi mi?

Galatasaray'dan yapılan açıklamada "İstanbul için yapılan yoğun kar yağışı uyarısı üzerine, pazar günü oynayacağımız Trabzonspor maçı öncesinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi NEF Stadyumu'nun zemini koruma altına alınmış olup gerekli tüm tedbirler sağlanmıştır." İfadeleri kullanıldı.

Karşılaşma saat 19:00'da başlayacak.