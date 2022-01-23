Galatasaray Trabzonspor maçı saat kaçta? 23 Ocak GS TS maçı ertelendi mi?
Galatasaray Trabzonspor maçı saat kaçta? Süper Lig'de 23 Ocak GS TS maçı ertelendi mi? Ligde oynanacak kritik mücadelede, son haftalarda kötü gidişe dur demek isteyen Galatasaray ile lider Trabzonspor karşı karşıya gelecek. İstanbul'da meydana gelen yoğun kar yağışı nedeniyle karşılaşmanın ertelenip ertelenmeyeceği ise merak ediliyor. Peki; Galatasaray Trabzsonspor maçı saat kaçta, ertelendi mi?
Galatasaray Trabzsonpor maçı saat kaçta, ertelendi mi? GS TS maçı ertelendi mi? Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle lig maçlarının ertelenip ertelenmeyeceği merak ediliyor. Derbiden çıkacak sonuç öncesi maçla ilgili bilgiler! Peki; Galatasaray Trabzonspor maçı saat kaçta, ertelendi mi?
GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇI ERTELENDİ Mİ?
Maç öncesinde İstanbul'da kar yağışı uyarısı yapılırken maçın ertelenebileceği ihtimalleri de konuşulmaya başlandı.
Galatasaray kulübü de konuşulan erteleme ihtimali konusunda açıklama yaptı. Sarı kırmızılı ekipten yapılan açıklamada zeminin koruma altına alındığı belirtildi.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada "İstanbul için yapılan yoğun kar yağışı uyarısı üzerine, pazar günü oynayacağımız Trabzonspor maçı öncesinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi NEF Stadyumu'nun zemini koruma altına alınmış olup gerekli tüm tedbirler sağlanmıştır." İfadeleri kullanıldı.
Karşılaşma saat 19:00'da başlayacak.
MAÇ SAATİNDE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre maç saatinde Nef Stadı'nda hava sıcaklığının 1 derece olması beklenirken, saat 17.00'de başlayacak kar yağışının karşılaşma saatinde de etkili olacağı tahmininde bulunuldu.
Süper Lig'in 22. haftasında 18 Ocak Salı günü oynanması planlanan Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor maçı ve 19 Ocak Çarşamba günü oynanması planlanan Çaykur Rizespor-Antalyaspor karşılaşmaları yoğun kar yağışı nedeniyle bir gün sonraya ertelendi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Galatasaray Trabzonspor maçı saat kaçta? 23 Ocak GS TS maçı ertelendi mi?
- 4.500 - 4.750 - 5.000 TL maaş alanlar AGİ alabilecek mi? AGİ kalktı mı? AGİ işçiye mi işverene mi yatacak?
- İstanbul kar yağışı ne zaman bitecek? Meteoroloji uyarısı İstanbul 5 günlük hava durumu!
- Resmi açıklama: AUZEF bütünleme sınavı ne zaman? 2022 İÜ AUZEF telafi sınavı online mı, yüz yüze mi yapılacak?
- Son dakika: Bitcoin çöktü mü? Bitcoin (BTC) ve altcoinler neden düşüyor? Kripto paralardaki düşüşün sebebi nedir?
- A101 27 Ocak 2022 kataloğu: A101'de bu hafta neler var? Teknoloji, elektronik, züccaciye, tekstil indirimleri...
- Son açıklamalar: Emekli ve memur maaş farkları ne zaman yatacak? 20222 Ocak zam farkı ne zaman ödenecek?
- Galatasaray Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 GS TS derbisi muhtemel 11'ler ve maç öncesi istatistikler
- Sedef Kabaş kimdir? Gazeteci Sedef Kabaş ne dedi? Cumhurbaşkanına ve Cumhurbaşkanlığı makamına hakaretler yağdırdı
- Milyonlara müjde! 3600 ek gösterge zammı ile memur maaşı, ikramiye ve emekli aylığı ne kadar olacak?
- Enis Destan kimdir, kaç yaşında? Trabzonspor'un yeni transferi Enis Desten hangi takımlarda oynadı?
- Bitcoin'de sert düşüş! Bitcoin neden düştü, düşüyor? Bitcoin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Son dakika yorumlar...