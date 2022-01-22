Son dakika: 2024 Avrupa Şampiyonası için önemli gelişme: A Milli Erkek Hentbol Takım’ı Güney Kıbrıs’ı yendi

Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki Eleftheria Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını Türkiye, 14-11 üstün geçerken, ikinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren ay-yıldızlı ekip, maçı 29-26 kazandı. Maçta 12 gol kaydeden Görkem Biçer karşılaşmanın en skorer ismi oldu.