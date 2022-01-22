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Son dakika: 2024 Avrupa Şampiyonası için önemli gelişme: A Milli Erkek Hentbol Takım'ı Güney Kıbrıs'ı yendi

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Giriş Tarihi: 22.01.2022 Güncelleme Tarihi: 22.01.2022
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Son dakika: 2024 Avrupa Şampiyonası için önemli gelişme: A Milli Erkek Hentbol Takım’ı Güney Kıbrıs’ı yendi

Son dakika haberi... A Milli Erkek Hentbol Takımı, deplasmanda Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ni 29-26 mağlup ederek, 2024 Avrupa Hentbol Şampiyonası eleme gruplarına yükseldi.

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası 1. eleme turu rövanşında deplasmanda Kıbrıs Rum Kesimi'ni 29-26 yenerek, ikinci eleme turu gruplarında oynamaya hak kazandı.

Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki Eleftheria Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını Türkiye, 14-11 üstün geçerken, ikinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren ay-yıldızlı ekip, maçı 29-26 kazandı. Maçta 12 gol kaydeden Görkem Biçer karşılaşmanın en skorer ismi oldu.

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası 1. eleme turu ilk maçında İstanbul'daki maçta Kıbrıs Rum Kesimi'ni 35-28 yenmişti.

Bu sonuçla A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2024 Avrupa Hentbol Şampiyonası ikinci eleme turuna yükseldi.

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