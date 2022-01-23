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CANLI | Antalyaspor Gaziantep FK maçı canlı anlatım izle! Süper Lig'de zorlu karşılaşma

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Giriş Tarihi: 23.01.2022 Güncelleme Tarihi: 23.01.2022
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CANLI | Antalyaspor Gaziantep FK maçı canlı anlatım izle! Süper Lig’de zorlu karşılaşma

Süper Lig'in 23. haftasında Antalyaspor evinde Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Antalyaspor 6 maçlık hasreti bitirmek isterken Gaziantep FK ise formunu sürdürmenin peşinde. Antalyaspor-Gaziantep FK maçının anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

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