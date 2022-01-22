Yeşil sahalarda çirkin görüntü! Başakşehirli Emre Çolak sağlık çalışanını itti

Yalçın Kayan'ın sedye ile saha kenarına getirildiği sırada turuncu-lacivertli futbolcu Emre Çolak sedyeyi taşıyan sağlık çalışanlarına hızlı olması için ittirdiği görüldü.

30 yaşındaki futbolcunun bu hareketi tepki topladı.