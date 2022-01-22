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Yeşil sahalarda çirkin görüntü! Başakşehirli Emre Çolak sağlık çalışanını itti

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Giriş Tarihi: 22.01.2022 Güncelleme Tarihi: 22.01.2022
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Yeşil sahalarda çirkin görüntü! Başakşehirli Emre Çolak sağlık çalışanını itti

Medipol Başakşehir-Göztepe müsabakasının 83. dakikasında Göztepeli futbolcu Yalçın Kayan ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Yalçın’ın sedye ile oyun dışına getirildiği sırada Başakşehirli futbolcu Emre Çolak’ın sağlık çalışanını itmesi tepki çekti.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Medipol Başakşehir - Göztepe müsabakasının 83. dakikasında Yalçın Kayan, Guldbrandsen ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı.

Yerden kalkamayan oyuncu için sedye sahaya girdi.

Yalçın Kayan'ın sedye ile saha kenarına getirildiği sırada turuncu-lacivertli futbolcu Emre Çolak sedyeyi taşıyan sağlık çalışanlarına hızlı olması için ittirdiği görüldü.

30 yaşındaki futbolcunun bu hareketi tepki topladı.

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