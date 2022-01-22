Yeşil sahalarda çirkin görüntü! Başakşehirli Emre Çolak sağlık çalışanını itti
Medipol Başakşehir-Göztepe müsabakasının 83. dakikasında Göztepeli futbolcu Yalçın Kayan ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Yalçın’ın sedye ile oyun dışına getirildiği sırada Başakşehirli futbolcu Emre Çolak’ın sağlık çalışanını itmesi tepki çekti.
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Medipol Başakşehir - Göztepe müsabakasının 83. dakikasında Yalçın Kayan, Guldbrandsen ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı.
Yerden kalkamayan oyuncu için sedye sahaya girdi.
Yalçın Kayan'ın sedye ile saha kenarına getirildiği sırada turuncu-lacivertli futbolcu Emre Çolak sedyeyi taşıyan sağlık çalışanlarına hızlı olması için ittirdiği görüldü.
30 yaşındaki futbolcunun bu hareketi tepki topladı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Resmi açıklama: AUZEF bütünleme sınavı ne zaman? 2022 İÜ AUZEF telafi sınavı online mı, yüz yüze mi yapılacak?
- Son dakika: Bitcoin çöktü mü? Bitcoin (BTC) ve altcoinler neden düşüyor? Kripto paralardaki düşüşün sebebi nedir?
- A101 27 Ocak 2022 kataloğu: A101'de bu hafta neler var? Teknoloji, elektronik, züccaciye, tekstil indirimleri...
- Son açıklamalar: Emekli ve memur maaş farkları ne zaman yatacak? 20222 Ocak zam farkı ne zaman ödenecek?
- Galatasaray Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 GS TS derbisi muhtemel 11'ler ve maç öncesi istatistikler
- Sedef Kabaş kimdir? Gazeteci Sedef Kabaş ne dedi? Cumhurbaşkanına ve Cumhurbaşkanlığı makamına hakaretler yağdırdı
- Milyonlara müjde! 3600 ek gösterge zammı ile memur maaşı, ikramiye ve emekli aylığı ne kadar olacak?
- Enis Destan kimdir, kaç yaşında? Trabzonspor'un yeni transferi Enis Desten hangi takımlarda oynadı?
- Bitcoin'de sert düşüş! Bitcoin neden düştü, düşüyor? Bitcoin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Son dakika yorumlar...
- O Ses Türkiye şampiyon ne ödül alacak? O Ses Türkiye birincisi kaç para kazanacak, ödül ne 2022?
- Emekli maaş farkları için kritik tarih... Emekli ve memur maaş farkları ne zaman yatacak? SSK Bağkur emekli maaş farkları yattı mı 2022? 14 günlük fark...
- 2008 Pekin Olimpiyatları'nda 9,69'luk derecesiyle 100 metre finalinde dünya rekoru kıran Usain Bolt bu rekoru hangi durumdayken kırmıştır?