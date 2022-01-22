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Berke Özer'den Sivasspor maçı sonrası flaş hamle: Tepkilere dayanamayıp hesaplarını kapattı

SPOR
Giriş Tarihi: 22.01.2022 Güncelleme Tarihi: 22.01.2022
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Berke Özer’den Sivasspor maçı sonrası flaş hamle: Tepkilere dayanamayıp hesaplarını kapattı

Deplasmanda Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de kaleci Berke Özer yediği gol sonrası sosyal medyada eleştirilerin hedefi oldu. 21 yaşındaki genç oyuncu sosyal medyadan gelen eleştiriler sonrası sosyal medya hesaplarını kapattı.

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