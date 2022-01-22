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Önder Karaveli'den Alex Teixeira sözleri

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Giriş Tarihi: 22.01.2022
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Önder Karaveli’den Alex Teixeira sözleri

Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, Yeni Malatyaspor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Karaveli, 11'de yer alan Alex Teixeira'yı neden seçtiğini maç sonunda açıklayacağını söyledi.

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